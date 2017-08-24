События 24 августа

24 августа в мире отмечают:

День рождения картофельных чипсов

День валяния в стоге

День жажды

Национальный день вафель — США

День внутренних войск МВД — Кыргызстан

События:

1869 — Запатентована первая вафельница.

1938 — Газета «Крисчен сэнчури» впервые использовала термин «мыльная опера» по отношению к телесериалам.

1995 — Вышла операционная система Windows 95.

2006 — Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешёл в разряд карликовых планет.

Родились:

1948 — Жан-Мишель Жарр, французский музыкант, композитор, один из пионеров электронной музыки.

1958 — Стив Гуттенберг, американский киноактёр «Полицейская академия».

1961 — Джаред Фрэнсис Харрис, британский актёр, лауреат премии Гильдии киноактёров США, номинант на премию «Эмми» (2012). Наиболее известен по роли Лэйна Прайса в телесериале «Безумцы», доктора Дэвида Джоунса в телесериале «Грань» и профессора Мориарти в детективном боевике «Шерлок Холмс: Игра теней».

1976 — Алекс О’Лафлин, австралийский актёр театра и кино.

1981 — Чад Майкл Мюррей, американский актёр, наиболее известный своей ролью Лукаса Скотта в сериале «Холм одного дерева» («One Tree Hill»). Также является автором книги «Everlast».

1988 — Руперт Гринт, британский актёр, исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере.