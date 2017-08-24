События 24 августа

24 августа в мире отмечают:
День рождения картофельных чипсов
День валяния в стоге
День жажды
Национальный день вафель — США
День внутренних войск МВД — Кыргызстан
События:
1869 — Запатентована первая вафельница.
1938 — Газета «Крисчен сэнчури» впервые использовала термин «мыльная опера» по отношению к телесериалам.
1995 — Вышла операционная система Windows 95.
2006 — Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешёл в разряд карликовых планет.
Родились:
1948 — Жан-Мишель Жарр, французский музыкант, композитор, один из пионеров электронной музыки.
1958 — Стив Гуттенберг, американский киноактёр «Полицейская академия».
1961 — Джаред Фрэнсис Харрис, британский актёр, лауреат премии Гильдии киноактёров США, номинант на премию «Эмми» (2012). Наиболее известен по роли Лэйна Прайса в телесериале «Безумцы», доктора Дэвида Джоунса в телесериале «Грань» и профессора Мориарти в детективном боевике «Шерлок Холмс: Игра теней».
1976 — Алекс О’Лафлин, австралийский актёр театра и кино.
1981 — Чад Майкл Мюррей, американский актёр, наиболее известный своей ролью Лукаса Скотта в сериале «Холм одного дерева» («One Tree Hill»). Также является автором книги «Everlast».
1988 — Руперт Гринт, британский актёр, исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере.