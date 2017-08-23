События 23 августа

23 августа в мире отмечают:

Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

День полета божьих коровок

События:

1382 — При обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые в России применена артиллерия.

1799 — В Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1913 — В Копенгагене открыт памятник Русалочке — героине сказки Ганса Христиана Андерсена.

1924 — Основан французский футбольный клуб «Монако».

1943 — В ходе Великой Отечественной войны Харьков освобождён от немецко-нацистских войск. Окончательная победа советских войск на Курской дуге.

1962 — Состоялся первый прямой телемост Европа-США.

Родились:

1880 — Александр Грин (настоящее имя Александр Степанович Гриневский; ум. 1932), русский писатель, прозаик, представитель направления романтического реализма («Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога в никуда»).

1912 — Джин Келли, американский актёр, певец, танцор, хореограф и кинорежиссёр, обладатель «Оскара» («Хелло, Долли!», «Американец в Париже», «Песни под дождём»).

1932 — Давид Черкасский, советский мультипликационный режиссёр («Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Доктор Айболит»).

1946 — Кит Мун, ударник английской группы «The Who», автор многих рок-н-ролльных постулатов и человек, подаривший название «Led Zeppelin».

1964 — Алёна Апина, советская и российская эстрадная певица, композитор и поэтесса, заслуженная артистка России (2002), экс-солистка группы «Комбинация». Наиболее известные хиты — «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым), «Грешный миг» (в дуэте с Борисом Моисеевым).

1970 — Ривер Феникс (ум. 1993), американский киноактёр и музыкант («Индиана Джонс», «На холостом ходу»).

1977 — Игорь Петренко, российский актёр театра и кино.