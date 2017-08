События 22 августа

22 августа в мире отмечается:

Россия — День Государственного флага Российской Федерации

День катания по радуге

День дубовой бочки

События:

1864 — Подписана первая Женевская конвенция.

1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1956 — Американский певец Элвис Пресли начал сниматься в своём первом фильме «Братья Рено».

1962 — Отправилась в плавание «Саванна» — первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе.

1979 — «Led Zeppelin» выпустили свой последний альбом «In Through the Out Door».

1984 — Изготовлен последний автомобиль «Фольксваген-Рэббит».

1988 — В Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

1989 — Открыты кольца Нептуна.

Родились:

1908 — Леонид Пантелеев, русский советский писатель.

1917 — Джон Ли Хукер, американский блюзовый певец, гитарист. Его творчество оказало существенное влияние на развитие поп-музыки второй половины XX века, блюза в особенности. Многократный лауреат премий «Грэмми».

1927 — Ирина Скобцева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1967 — Лейн Стейли, вокалист и один из основателей американской рок-группы Alice in Chains, образованной в 1987 году. Лейн Стэйли также был участником таких супергрупп, как Mad Season и Class of ’99.

1973 — Ховард Дуэйн Дороу, участник американской поп-группы «Backstreet Boys».

1974 — Марат Башаров, российский актёр театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Татарстана (2012). Лауреат Государственной премии РФ.

1979 — Марк Тишман, российский певец и телеведущий. Марк Тишман известен не только как певец-исполнитель, но как композитор и автор слов.