События 22 августа

22 августа в мире отмечается:
Россия — День Государственного флага Российской Федерации
День катания по радуге
День дубовой бочки
События:
1864 — Подписана первая Женевская конвенция.
1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.
1956 — Американский певец Элвис Пресли начал сниматься в своём первом фильме «Братья Рено».
1962 — Отправилась в плавание «Саванна» — первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе.
1979 — «Led Zeppelin» выпустили свой последний альбом «In Through the Out Door».
1984 — Изготовлен последний автомобиль «Фольксваген-Рэббит».
1988 — В Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.
1989 — Открыты кольца Нептуна.
Родились:
1908 — Леонид Пантелеев, русский советский писатель.
1917 — Джон Ли Хукер, американский блюзовый певец, гитарист. Его творчество оказало существенное влияние на развитие поп-музыки второй половины XX века, блюза в особенности. Многократный лауреат премий «Грэмми».
1927 — Ирина Скобцева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1967 — Лейн Стейли, вокалист и один из основателей американской рок-группы Alice in Chains, образованной в 1987 году. Лейн Стэйли также был участником таких супергрупп, как Mad Season и Class of ’99.
1973 — Ховард Дуэйн Дороу, участник американской поп-группы «Backstreet Boys».
1974 — Марат Башаров, российский актёр театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Татарстана (2012). Лауреат Государственной премии РФ.
1979 — Марк Тишман, российский певец и телеведущий. Марк Тишман известен не только как певец-исполнитель, но как композитор и автор слов.