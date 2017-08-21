События 21 августа

21 августа в мире отмечают:

Международный день без косметики и макияжа

День прогулки за ручку

Всемирный день аллергии

День чаепития

События:

1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъёмные жалюзи.

1902 — Основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс».

1911 — Из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции.

1932 — Был впервые проведен Венецианский международный кинофестиваль.

1965 — В английском футболе впервые разрешены замены в ходе матча (первым игроком, вышедшим на замену стал Кейт Пикок).

Праздники:

1952 — Гленн Хьюз, британский вокалист, бас-гитарист, автор песен, известный по выступлениям в группе Deep Purple. Помимо сольного творчества Хьюз также сотрудничает с другими музыкантами, играя в качестве приглашённого музыканта.

1956 — Ким Кэттролл, англо-канадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе», который принес международное признание. Также одной из её наиболее известных ролей стала роль лейтенанта Валерис в фильме «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна».

1962 — Виктор Рыбин, советский и российский певец, автор песен. Солист и лидер группы «Дюна», единственный участник, входивший во все составы группы. Имеет 5-й дан карате и является президентом федерации детского карате.

1973 — Николай Валуев, российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории. За выдающиеся физические данные: рост — 213 см и вес — 146 кг (на взвешивании перед боем с белорусским боксёром Сергеем Ляховичем), получил прозвища «Русский гигант», «Зверь с Востока», «Никола Питерский» и «Коля-кувалда».

1977 — Анна Плетнёва, российская певица, солистка группы «Винтаж», бывшая солистка группы «Лицей». В декабре 2011 года журнал «Афиша» включил композицию «Ева» в список самых ярких и запомнившихся русских поп-хитов за последние 20 лет.