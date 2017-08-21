События 21 августа

21 августа в мире отмечают:
Международный день без косметики и макияжа
День прогулки за ручку
Всемирный день аллергии
День чаепития
События:
1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъёмные жалюзи.
1902 — Основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс».
1911 — Из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции.
1932 — Был впервые проведен Венецианский международный кинофестиваль.
1965 — В английском футболе впервые разрешены замены в ходе матча (первым игроком, вышедшим на замену стал Кейт Пикок).
Праздники:
1952 — Гленн Хьюз, британский вокалист, бас-гитарист, автор песен, известный по выступлениям в группе Deep Purple. Помимо сольного творчества Хьюз также сотрудничает с другими музыкантами, играя в качестве приглашённого музыканта.
1956 — Ким Кэттролл, англо-канадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе», который принес международное признание. Также одной из её наиболее известных ролей стала роль лейтенанта Валерис в фильме «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна».
1962 — Виктор Рыбин, советский и российский певец, автор песен. Солист и лидер группы «Дюна», единственный участник, входивший во все составы группы. Имеет 5-й дан карате и является президентом федерации детского карате.
1973 — Николай Валуев, российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории. За выдающиеся физические данные: рост — 213 см и вес — 146 кг (на взвешивании перед боем с белорусским боксёром Сергеем Ляховичем), получил прозвища «Русский гигант», «Зверь с Востока», «Никола Питерский» и «Коля-кувалда».
1977 — Анна Плетнёва, российская певица, солистка группы «Винтаж», бывшая солистка группы «Лицей». В декабре 2011 года журнал «Афиша» включил композицию «Ева» в список самых ярких и запомнившихся русских поп-хитов за последние 20 лет.