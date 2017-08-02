События 2 августа

2 августа в мире отмечают:

День Воздушно-десантных войск РФ

День рождения почтового ящика

День сидения на подоконниках

День оленя в Ненецком автономном округе

События:

1776 — Состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом. День Независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днем, когда независимость была закреплена.

1824 — В Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных магазинов.

1870 — В Лондоне открылось метро.

1887 — Роуэлл Ходж запатентовал колючую проволоку. Намерения изобретателя были вполне мирными: проволока предназначалась для ограждения пастбищ для скота, чтобы коровы не забредали на чужую территорию.

1930 — В СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант.

1933 — Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала.

Родились:

1834 — Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, автор Статуи свободы . По слухам, лицо статуи принадлежит матери Бартольди, а тело любовнице.

1951 — Джо Линн Тернер, американский певец, а также автор песен известный по выступлениям в группах Fandango, Rainbow, Deep Purple. В детстве Джо играл на аккордеоне, повзрослев, стал увлекаться ритм-энд-блюзом и стал гитаристом в подростковом возрасте

1961 — Дмитрий Пучков (Гоблин), российский писатель, публицист и переводчик, известный под творческим псевдонимом Goblin. Разработчик компьютерных игр, блогер. неофициально перевёл около 80 полнометражных фильмов. Первым переведённым фильмом стал «Путь Карлито».

1972 — Илья Кнабенгоф, российский поэт и музыкант, лидер рок-группы «Пилот». За время работы в «Пилоте» Ильёй также было издано несколько книг: 4 художественных («Тори», «Проводник», «Слипер и Дример», «Сущий Зверь») и 1 эзотерической направленности «Сказка о Прыгуне и Скользящем», пьеса «Беседы Абсолюта» и 2 книги стихов («Жисть и как её есть» и «Шкындырпыть всея всячины»)

1976 — Сэм Уортингтон, австралийский актёр. В 2007 году Уортингтон после проб получил главную роль Джейка Салли в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», которая принесла ему мировую известность. По рекомендации Кэмерона сыграл Маркуса Райта в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель». Исполнил роль Персея в блокбастере «Битва титанов» 2010 года.

1980 — Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.