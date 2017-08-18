События 18 августа

18 августа в мире отмечают:

День пограничника в Казахстане

День просмотра любимых комедий

События:

1782 — В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»).

1845 — Учреждено Русское географическое общество.

1859 — Француз Жан Блонден перешёл по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата.

1877 — Американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

1958 — Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита».

2005 — В Алматы состоялась презентация «Казшаха» — варианта шахмат для четырех человек.

Праздники:

1750 — Антонио Сальери, австрийский композитор итальянского происхождения. Сальери был одним из самых известных и признанных композиторов своего времени и не менее прославленным педагогом: среди его учеников — Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт и Ф. Лист.

1933 — Роман Полански, американский кинорежиссёр и актёр. Один из крупнейших кинематографистов послевоенного времени. Обладатель важнейших наград в кинематографе: «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

1958 — Мэделин Стоу, американская актриса. С 2011 по 2015 год она играла роль Виктории Грейсон в сериале «Месть», которая принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» в 2011 году. В 2012 году журнал People поместил Стоу на пятое место в списке «Самых красивых женщин мира».

1966 — Борис Крюк, ведущий телеигры «Что? Где? Когда?». Крюк отмечает, что в последние годы игра «Что? Где? Когда?» стала, с одной стороны, более коммерциализированной, а с другой — более эмоциональной и зрелищной.

1969 — Эдвард Нортон, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор и монтажёр, трёхкратный номинант на премию «Оскар». Всемирную славу снискал за участие в экранизации романа Чака Паланика «Бойцовский клуб».