События 17 августа

17 августа в мире отмечают:

День шоппинга в незнакомом месте

День рыжих котов с голубыми глазами

День любимого дивана

День прогулки под дождем

События:

1903 — Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.

1928 — В Москве открыт стадион «Динамо».

1934 — Первый Всесоюзный съезд писателей СССР.

1948 — Мать Тереза покинула обитель Лорето и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных.

1977 — Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

2010 — Астана подала заявку на право проведения международной выставки ЭКСПО в 2017 году.

Праздники:

1935 — Олег Табаков, советскийи российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР и РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

1942 — Муслим Магомаев, советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), народный артист СССР. В 1997 году в честь Магомаева именем 4980 Magomaev была названа одна из малых планет Солнечной системы.

1943 — Роберт де Ниро, американский актёр, режиссёр и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» первый актёр в истории кинематографа, получивший его за роль не на английском языке.

1960 — Шон Пенн, американский актёр и кинорежиссёр. Лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актёров современности, призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.

1964 — Наталья Ветлицкая, советская и российская певица и киноактриса, одна из бывших солисток группы «Мираж». В 1988 году стала солисткой группы «Мираж». В составе этой группы объездила с гастролями многие города СССР. Уйдя из группы «Мираж», Ветлицкая начала сольную карьеру.

1976 — Лариса Черникова, российская певица. В 1997 году у Черниковой вышел хит — «Влюблённый самолёт», который почти сразу занял первые места во многих хит-парадах. В том же году вышел альбом «Тайна».