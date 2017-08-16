События 16 августа

16 августа в мире отмечают:

День малинового варенья

Национальный день ВДВ в США

День памяти Элвиса Пресли

События:

1930 — Создан первый звуковой цветной мультфильм.

1956 — В СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.

1960 — Основана Международная академия астронавтики.

1976 — На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

2006 — Главы Казахстана, России и Беларуси подписали Соглашение по созданию Таможенного союза.

2013 — Серик Сапиев удостоен государственной награды Казахстана «За вклад в развитие физической культуры и спорта».

Родились:

1920 — Чарльз Буковски, американский литератор, поэт, прозаик и журналист. Представитель так называемого «грязного реализма». Автор более двухсот рассказов, включённых в шестнадцать сборников, шести романов и более тридцати поэтических книг.

1934 — Пьер Ришар, французский киноактёр и кинорежиссёр. В 1976 году Пьер Ришар снялся в фильме «Игрушка» режиссёра Франсиса Вебера. В 1981 году в фильме «Невезучие» родился знаменитый комический дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардьё. Этот фильм дал рекордные кассовые сборы, и Вебер снял ещё два фильма с этими актёрами: «Папаши» и «Беглецы» (1986).

1954 — Джеймс Кэмерон, канадский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Снял два самых кассовых художественных фильма в истории кинематографа: «Титаник» (1997), который получил 11 премий «Оскар» (в том числе лично Кэмерону — за лучший фильм, лучшие режиссуру и монтаж) и «Аватар», успех которого привёл к буму 3D-фильмов в начале 2010-х годов.

1958 — Мадонна, американская певица, автор песен, музыкальный продюсер и предприниматель. Певица считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннеса. Журнал «Time» включил певицу в список «25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью», оценив её влияние на современную музыку.

1973 — Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат ТЭФИ. Автор кулинарных бестселлеров, общий тираж её книг превысил полтора миллиона экземпляров. Для желающих научиться готовить самостоятельно основала туристическую фирму с маршрутами, охватывающими посещение самых знаменитых в кулинарии ресторанов стран Западной Европы.

1987 — Кэри Прайс, канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады. На победном для канадцев олимпийском хоккейном турнире в Сочи Прайс защищал ворота в пяти матчах своей команды.