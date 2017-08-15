События 15 августа

15 августа в мире отмечают:

День памяти Виктора Цоя

День рождения телефонного приветствия «Алло»

День археолога

День авиастроителя

Праздник сладких огурцов

События:

1723 — Открылась летняя резиденция российских императоров Петергоф.

1835 — Получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

1848 — Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

1961 — На карте Казахстана появились два новых города — Шахтинск и Абай.

1969 — С 15 по 18 августа проходил Вудстокский фестиваль — конец эры хиппи.

2002 — Американская авиакомпания «National Airlines» объявила о своём решении перевозить 11 сентября всех пассажиров за символическую плату в 1 доллар США.

Родились:

1769 — Наполеон I Бонапарт, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства. Согласно энциклопедии Британника, Наполеон — один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

1930 — Шамши Калдаяков, популярный казахский композитор, «король казахского вальса». В 1956 году написал песню Мой Казахстан, которая впоследствии стала современным гимном Казахстана. В 2006 году ему был установлен памятник на родине в Шымкенте на улице его имени.

1931 — Микаэл Таривердиев, советский и российский композитор. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам, прежде всего — «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

1972 — Бен Аффлек, американский актёр, сценарист, кинорежиссёр и продюсер. Был лауреатом «Золотая малина» как худший актёр в фильмах «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты». В 2015 году получил «Приз за восстановление репутации» за режиссуру оскароносной «Операции „Арго“» и игру в фильме «Исчезнувшая», которая была высоко оценена критиками.

1983 — Тимати, российский исполнитель, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, выпускник «Фабрики звёзд 4». Сотрудничал с такими американскими исполнителями, как Snoop Dogg, Баста Раймс, Дидди, Xzibit, Крейг Дэвид и Flo Rida и другими, а в 2016 году открыл бургерную Black Star Burger.

1990 — Дженнифер Лоуренс, американская актриса. Признание в актёрской среде она получила после роли Тиффани в комедийной драме «Мой парень — псих», а массовому зрителю стала известна как молодая Мистик в фантастических фильмах «Люди Икс.

1990 – Нюша, российская певица, автор песен, композитор, актриса. В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на Луну». Позже стала лауреатом премии «Бог Эфира 2009». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года — 2009». С февраля 2017 года Нюша стала новым наставником в 4 сезоне шоу «Голос. Дети».