События 11 августа

11 августа отмечается:

День полета на воздушном шарике

События:

1906 — В Англии Юджин Ласт (Eugene Augustin Lauste) запатентовал звуковое кино.

1912 — В России вышло первое футбольное издание — «Ежегодник Всероссийского футбольного союза».

1909 — Океанский лайнер впервые передаёт по радио сигнал SOS.

1926 — Компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной киноплёнки.

1959 — В Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

1973 — По Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семёнова.

1998 — Группа «Rolling Stones» впервые выступила с концертом в Лужниках.

Кто родился:

1939 — Анатолий Кашпировский, психотерапевт.

1953 — Халк Хоган, американский профессиональный борец, киноактёр.

1955 — Сергей Мавроди, российский предприниматель, основатель АО «МММ», которое рассматривается как классическая и крупнейшая в истории страны финансовая пирамида, и МММ-2011.

1968 — Анна Ганн, американская актриса, двукратный обладатель премии «Эмми».

1974 — Евгений Александрович Боголюбов, наиболее известный как Оскар Кучера — российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий.

1974 — Оскар Кучера, российский актёр и ведущий.

1982 — Юлия Павловна Проскурякова, российская поп-певица. С 2010 года — супруга певца и композитора Игоря Николаева.

1983 — Крис Хемсворт, австралийский актёр, номинант на премию BAFTA (2012).