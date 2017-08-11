События 11 августа

11 августа отмечается:
День полета на воздушном шарике
События:
1906 — В Англии Юджин Ласт (Eugene Augustin Lauste) запатентовал звуковое кино.
1912 — В России вышло первое футбольное издание — «Ежегодник Всероссийского футбольного союза».
1909 — Океанский лайнер впервые передаёт по радио сигнал SOS.
1926 — Компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной киноплёнки.
1959 — В Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.
1973 — По Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семёнова.
1998 — Группа «Rolling Stones» впервые выступила с концертом в Лужниках.
Кто родился:
1939 — Анатолий Кашпировский, психотерапевт.
1953 — Халк Хоган, американский профессиональный борец, киноактёр.
1955 — Сергей Мавроди, российский предприниматель, основатель АО «МММ», которое рассматривается как классическая и крупнейшая в истории страны финансовая пирамида, и МММ-2011.
1968 — Анна Ганн, американская актриса, двукратный обладатель премии «Эмми».
1974 — Евгений Александрович Боголюбов, наиболее известный как Оскар Кучера — российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий.
1974 — Оскар Кучера, российский актёр и ведущий.
1982 — Юлия Павловна Проскурякова, российская поп-певица. С 2010 года — супруга певца и композитора Игоря Николаева.
1983 — Крис Хемсворт, австралийский актёр, номинант на премию BAFTA (2012).