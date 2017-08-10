События 10 августа

10 августа в мире отмечают:

Эквадор — День независимости

События:

1833 — Основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

1876 — В Онтарио (Канада) совершён первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1889 — Англичанин Дэн Райлэндс (Dan Rylands) запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой.

1979 — В Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная промышленность СССР» (ныне — музей «Цементная промышленность» ОАО «Новоросцемент»).

1985 — Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

Родились:

1845 — Абай Кунанбаев (ум. 1904), казахский поэт-просветитель, основоположник казахской классической литературы.

1940 — Вениамин Смехов, советский и российский актёр театра и кино («Три мушкетёра», «Мастер и Маргарита»).

1957 — Андрей Иванович Краско, советский и российский актёр театра и кино.

1960 — Хосе Антонио Домингес Бандерас, испанский актёр, режиссёр, танцор и певец, добившийся широкого признания в Голливуде.

1960 — Мамука Кикалейшвили, советский и грузинский актёр театра и кино («Паспорт», «На Дерибасовской хорошая погода»).

1969 — Павел Яцына, основатель, лидер и вокалист группы «Красная Плесень».