События 1 августа

1 августа в мире отмечают:

День рождения ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства)

День бумажных салфеток

День памяти жертв Первой мировой войны

День инкассатора

День основания Службы спецсвязи РФ

День Тыла Вооруженных Сил РФ

День работника технической поддержки

События:

1774 — Английским учёным Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.

1939 — Учреждена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

1964 — Каждые полчаса начали звучать позывные радиостанции «Маяк».

1965 — Первое исполнение песни Пола Маккартни «Yesterday».

2008 — Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать на территории России, также известное как «Русское затмение».

2010 — Обнаружена подводная река в Чёрном море.

Родились:

1923 — Валентина Леонтьева, советская и российская телеведущая. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1954—1989). На детских программах Валентины Леонтьевой — таких как «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Умелые руки» — выросло не одно поколение.

1936 — Ив Сен Лоран, французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов. Ввёл в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг. Считается основателем стиля унисекс.

1959 — Джо Эллиотт, английский певец, музыкант и автор песен, наиболее известен как вокалист британской рок-группы Def Leppard. Музыканты поддержали предложение Элиотта, изменить название группы «Atomic Mass» на «Deaf Leopard» (рус. Глухой Леопард), которое позже было изменено на «Def Leppard».

1979 — Джейсон Момоа, американский актёр. Наиболее известен по ролям Конана в фильме «Конан-варвар», Кхала Дрого в телесериале «Игра престолов» и Ронона Декса в телесериале «Звёздные врата: Атлантида».

1984 — Бастиан Швайнштайгер, немецкий футболист. Выступал за сборную Германии, долгое время был капитаном команды. Победитель (2014), а также двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2006, 2010). Обладатель серебряной (2008) медали чемпионата Европы. Самый титулованный немецкий футболист в истории.

1986 — Елена Веснина, российская профессиональная теннисистка, заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой; победительница трёх турниров Большого шлема в парном разряде, третья ракетка мира в парном разряде.