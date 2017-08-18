Сколько стоит собрать ребенка в школу в Караганде

Традиционные подсчеты, по сбору ребенка в школу, провели корреспонденты информационного сайта Tengrinews.kz.

В Караганде в этом году цены на канцелярские товары и школьные принадлежности не сильно отличаются от прошлогодних.

Количество специализированных торговых точек (с канцелярией и школьной формой) на центральном рынке заметно возросло. Но очередей нет.

Средняя стоимость общих тетрадей — 70 тенге, ручки можно купить по 25-30 тенге, цены на рюкзаки начинаются от 3 тысяч тенге. Обычные тетради стоят 15 тенге, обложки — от 25 до 150 тенге. Дневник можно купить за 250-400 тенге. Стоимость цветных карандашей варьируется от 200 до 500 тенге. Немного дороже стоят фломастеры. Акварельные краски можно купить за 250-400 тенге. Стоимость пластилина тоже разная. Цены колеблются от 300 до 600 тенге, в зависимости от производителя.

Специальные рабочие тетради для учебников можно купить за 800-1,5 тысяч тенге. Цены на школьную форму выглядит следующим образом: блузку на девочку на рынке можно купить за 3 тысячи тенге, рубашку на мальчика за 3,5-4 тысячи тенге. Полный комплект школьного костюма-тройки составляет от 15 тысяч до 25 тысяч тенге.

Цены на те же товары в бутиках и магазинах Караганды заметно отличаются от рыночных. Стоимость канцелярских товаров дороже на 10-50 тенге. Средняя стоимость школьных ранцев составляет 6 000 тенге.

Школьную форму в комплекте можно приобрести за 20 тысяч — 35 тысяч тенге. А вот специальные рабочие тетради в книжных магазинах наоборот дешевле, чем на рынке на 100-150 тенге.