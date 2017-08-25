Сильная жара скоро вернется в Карагандинскую область

Жара вновь возвращается в Казахстан, в том числе в Карагандинскую область.

Резкая смена погоды ожидает нас в ближайшие дни. Сразу в пяти областях республики столбик термометра поднимется до угрожающей отметки. Синоптики уже распространили штормовое предупреждение.

Тяжелей всего придется жителям Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. Здесь воздух прогреется до 37 тепла днем, а местами и до 45 градусов. Не так жарко будет в Жамбылской и Алматинской областях. Днем температура поднимется до +34. Сильную жару синоптики прогнозируют в Карагандинской области. До 32 градусов будет в северных регионах страны. А вот жителям Западного Казахстана знойная погода не грозит. Здесь ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 20 метров в секунду. Синоптики не исключают и град.