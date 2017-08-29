Школьники Караганды победили в международном конкурсе по русскому языку

Карагандинские школьники победили в международном конкурсе по русскому языку, который проходил в Крыму.

Команда Карагандинской области после отборочных туров вышла в финал и завоевала награды.

«Международный конкурс по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов организован по инициативе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В этом году в нём принимали участие учителя и школьники из 64 стран мира», — сообщила пресс-служба Управления образования Карагандинской области.

Первый отборочный тур проходил с 17 февраля по 1 апреля в дистанционном режиме на портале «Образование на русском». В финал вышли 19 команд — в общей сложности 170 школьников и педагогов из 26 стран мира: Австрии, Австралии, Испании, Индии, Египта, Турции, Грузии, Беларуси, Украины, Казахстана и другие.

Из Караганды поехали восемь учащихся 5-го класса гимназии № 97: Алиша Мункебаева, Давид Мурадян, Полина Короленя, Дария Ныгметжанова, Даян Нагатаев, Татьяна Пилагеина, Жасмин Турлаева, Алима Бектурова. Наставник команды — учитель русского языка и литературы Сания Бейсенгалиева. В международном центре они находились с 7 по 28 августа.

Карагандинцы вернулись домой с грамотами, медалями и Кубком Победителя. Карагандинскую сборную признали «Самой яркой командой». Педагог получила приз «За методическое мастерство».

Финалисты конкурса смогли расширить свои познания о культуре России. С ними занимались ведущие преподаватели Пушкинского института и участники международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире». Программа для детей была обширной: мастер-классы, квесты, уроки ораторского искусства, народные танцы и музыка.