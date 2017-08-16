Школьники из Караганды побывали на семинаре в Великобритании

Карагандинские школьники побывали на семинаре по программе аэрокосмических технологий в Великобритании.

Двое учеников карагандинского лицея-интерната «Білім-инновация» 14 августа вернулись из Лондона. Они посетили крупнейший в Европе научно-исследовательский университет Крэнфилда (Сranfield University), который готовит инженеров высшего уровня.

Эта поездка приз для победителей республиканского конкурса в транспортной отрасли, организованного Министерством юстиции РК и Национальным институтом интеллектуальной собственности ещё в июне.

Конкурс проводился в конце июня по инициативе Министерства юстиции РК и Национального института интеллектуальной собственности. Его организовали, чтобы заинтересовать молодёжь конструированием, авиамоделированием, а также чтобы выявить любителей астрономии, физики, математики и сформировать у школьников мотивацию к осознанному выбору профессии.

По итогам двух туров конкурсакарагандинская команда заняла два места — второе и четвёртое. Двоих карагандинцев — Алибека Жарылгапова и Біржана Құлманова — пригласили на семидневный семинар по программе аэрокосмических технологий в университет Крэнфилда (Сranfield University, Великобритания).

Семинар, в котором приняла участие казахстанская делегация из 36 школьников и 6 наставников, проходил с 6 по 13 августа. Программа курса включала лекции Гая Грэттона — главы программы по авиационным наукам и технологиям, Ника Лоусона — профессора программы по аэродинамике и бортовым измерениям, а также других всемирно признанных лекторов и профессионалов в авиационной индустрии. В практическую часть вошли полёт в аэродинамической трубе и посещение воздушного судна Boeing 737-400, а также самого крупного в мире дирижабля и Национальной летающей лаборатории-центра Airlander 10.

Университет Крэнфилда — франко-британский научно-исследовательский университет, входящий в систему послевузовского профессионального образования, крупнейший центр прикладных исследований, разработок и дизайна в Европе. Основной кампус — единственный в Великобритании, он имеет собственный аэропорт и собственные самолёты, используемые в ходе обучения и исследований по программе аэрокосмических технологий.