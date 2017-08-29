Сентябрь в Казахстане начнется с 40-градусной жары

Из-за жары до +41 градуса на юге страны температура на всей территории Казахстана сохранится выше нормы на 2-8 градусов, передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

За прошедшие сутки температура воздуха в республики была на 2-7 градусов выше климатической нормы.

По данным синоптиков, в предстоящие дни, с 29 августа по 1 сентября, в западных, северных, центральных и восточных областях в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой, но максимальная температура воздуха при этом местами ожидается плюс 28-37 градусов.

«На юго-западные, южные и юго-восточные области республики будет поступать очень горячий воздух с Западной Азии, поэтому здесь еще жарче, дневная температура будет повышаться до 32-41 тепла. Поэтому температура на всей территории Казахстана сохранится выше нормы на 2-8 градусов», — говорится в сообщении.