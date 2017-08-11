Сельских акимов выбрали в Карагандинской области

В Карагандинской области выбрали 129 сельских акимов округов, поселков и сел.

24 апреля 2013 года был издан Указ Президента РК № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, посёлков и сёл РК, не входящих в состав сельского округа». Четыре года назад в Карагандинской области избрали 202 акимов.

«С августа 2013 года по апрель 2017-го, по разным причинам: переход на другую работу, избрание или назначение на должность, достижение пенсионного возраста, по состоянию здоровья и др., были досрочно прекращены полномочия 83 избранных акимов. В 10 регионах акимы менялись по два раза за отчётный период. 8 августа 2017 года истёк 4-летний срок полномочий 129 акимов»,— пояснил Еркара Аймагамбетов.

Выборы акимов были объявлены в 16 регионах области: 7 городах и 9 районах. На свободные 129 мест выдвинулся и прошёл регистрацию 391 кандидат. Конкуренция в среднем составила три человека на пост.

«До дня голосования по разным причинам три кандидата в сельские акимы сняли свои кандидатуры. Всего на выборах 8 и 9 августа приняли участие 388 кандидатов, из них 287 мужчин (74 %) и 101 женщина (26 %). Среди кандидатов были представители 9 национальностей. Казахов — 363 (93,6 %), русских — 14 (4 %)», — рассказал председатель облизбиркома.

Новоизбранным акимам предстоит еще спецпроверка, которая может занять до месяца. После этого они приступят к исполнению своих обязанностей, определенных законодательством о местном самоуправлении.

По сведениям областной избирательной комиссии, сменяемость акимов составила 47%. Наибольшим образом состав сельских акимов обновился в Улытауском, Нуринском и Каркаралинском районах.