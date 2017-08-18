Сегодня в Казахстане отмечают День пограничника!

Ежегодно 18 августа свой профессиональный праздник отмечают пограничники Казахстана.

В этот день в 1992 году президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об образовании пограничных войск». Однако официальная дата появилась в календаре государственных праздников Казахстана только 29 августа 2012 года. Необходимость в собственных пограничных войсках у Казахстана возникла после выхода из состава СССР в 1991 году.

Novoetv.kz поздравляет с Днём пограничника! Желаем, чтобы граница всегда была на замке от всякого противника и недруга, чтобы жизнь никогда не ограничивала ваши возможности, чтобы для вас не было никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы ваша сила и мужество обеспечивали устойчивую позицию по жизни и всегда позволяли находить верный смысл и правильное решение в любом вопросе!