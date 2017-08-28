Сегодня в Карагандинской и еще в двух областях ожидается сильная жара

Жару до 38 градусов обещают синоптики жителям Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областей.

Прогноз погоды на понедельник, 28 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

На большей часть Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В некоторых областях усилится ветер. Ночью и утром на крайнем севере ожидается туман. Днём в Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами будет сильная жара.

В Астане ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь с грозой. Температура ночью 18-20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31-33.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 15-17 тепла, днём от 30 до 32 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 28 августа переменная облачность, местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от 25 до 30.

На территории Актюбинской области установится ясная погода. Ночная температура 10-15 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27-32 градусов жары.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 18 тепла, днём от 29 до 34 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью от 17 до 22 тепла, днём от 28 до 33 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём местами пройдут дождь с грозой. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов. Днём от 27 до 32 градуса жары.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 15 до 20 тепла. Дневная температура по области 31-36 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-15 тепла, днём 25-30 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-16 тепла, днём 26-31 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 28 августа на территории региона ожидается ночью 13-18 тепла, днём 23-28.

Жаркая солнечная погода ожидается в Кызылординской области. Местами сохраняется северо-восточный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 тепла, днём от 34 до 39 жары.

На территории Мангистауской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30-35 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 10-15 тепла, днём воздух прогреется до 25-30.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь с грозой, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха составит 14-19 тепла, днём от 27 до 32 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, местами усиление ветра до 15-20 м/с, днём местами ожидается дождь, гроза. Ночью от 17 до 22 градусов, днём от 33 до 38 градусов жары.