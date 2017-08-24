«Сарыарка» продолжает побеждать на турнире в Орске

Казахстанские игроки вновь одержали крупную победу, обыграв «Горняк» из Учалы со счетом 7:3.

Во втором матче Кубка губернатора в Орске «Сарыарка» вновь одержала крупную победу, обыграв «Горняк» из Учалы со счетом 7:3, передает Today.kz.

25 августа карагандинцев ждет матч с хозяевами турнира — командой «Южный Урал».

Статистика матча

«Горняк» (Учалы) – «Сарыарка» (Караганда) 3:7

0:1 — Антоновский (Зиазов, Иванов)

0:2 — Поляков (Тополь)

1:2 — Сетдиков

1:3 — Сарваров (Ердаков, Рыжих)

2:3 — Митякин

2:4 — Ердаков (Сарваров, Рыжих)

2:5 — Зиазов (Альшевский, Соколов)

2:6 — Антоновский (Альшевский, Зиазов)

3:6 — Митякин

3:7 — Ковалев (Сарваров)

Вратари: Кукурудза — Костин

Состав «Сарыарки»:

Вратари: Костин (Бородуля)

1. Ердаков — Сарваров — Ломако, Рыжих — Алексеев

2. Альшевский — Зиазов — Соколов, Иванов — Антоновский

3. Тополь — Поляков — Фахрутдинов, Мажуга — Кудрявцев

4. Борисевич — Валицкий — Ковалев, Наместников — Яценко

Резерв: Угольников — Ананичев Ар. — Ананичев Ал.

Ранее на предсезонном турнире в Орске карагандинская «Сарыарка» начала с крупной победы.