«Сарыарка» продолжает побеждать на турнире в Орске

Казахстанские игроки вновь одержали крупную победу, обыграв «Горняк» из Учалы со счетом 7:3.
Во втором матче Кубка губернатора в Орске «Сарыарка» вновь одержала крупную победу, обыграв «Горняк» из Учалы со счетом 7:3, передает Today.kz.
25 августа карагандинцев ждет матч с хозяевами турнира — командой «Южный Урал».
Статистика матча
«Горняк» (Учалы) – «Сарыарка» (Караганда) 3:7
0:1 — Антоновский (Зиазов, Иванов)
0:2 — Поляков (Тополь)
1:2 — Сетдиков
1:3 — Сарваров (Ердаков, Рыжих)
2:3 — Митякин
2:4 — Ердаков (Сарваров, Рыжих)
2:5 — Зиазов (Альшевский, Соколов)
2:6 — Антоновский (Альшевский, Зиазов)
3:6 — Митякин
3:7 — Ковалев (Сарваров)
Вратари: Кукурудза — Костин
Состав «Сарыарки»:
Вратари: Костин (Бородуля)
1. Ердаков — Сарваров — Ломако, Рыжих — Алексеев
2. Альшевский — Зиазов — Соколов, Иванов — Антоновский
3. Тополь — Поляков — Фахрутдинов, Мажуга — Кудрявцев
4. Борисевич — Валицкий — Ковалев, Наместников — Яценко
Резерв: Угольников — Ананичев Ар. — Ананичев Ал.
Ранее на предсезонном турнире в Орске карагандинская «Сарыарка» начала с крупной победы.