С компании АрселорМиттал Темиртау взыскано более 36 млн тенге

Решение о взыскании с компании АрселорМиттал Темиртау более 36 млн тенге вынес специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания «АрселорМиттал Темиртау», получившая услугу в виде добычи запасов угля и погрузки в железнодорожные вагоны, не заплатила фирме более 36 млн тенге, в связи с чем суд обязал градообразующее предприятие исполнить условия договора.

В ходе суда было установлено, что по заказу компании «АрселорМиттал Темиртау» фирма «ГДК «ПромТехнология» проводила горно-вскрышные работы и добывала запасы угля, после чего погружала уголь в железнодорожные вагоны. Этот объем работ и был прописан в договоре. Однако, завод не выполнил свои обязательства по оплате, в связи с чем фирма-подрядчик подала в суд.