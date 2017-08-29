Санаторий Жосалы

С 29 августа закрыта для движения транспорта часть улицы Сатпаева (Схема)

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 4

С 29 августа перекрыт для движения транспорта участок дороги на четной стороне улицы Сатпаева – от улицы Гоголя до улицы Ерубаева. Здесь демонтируют старые опоры освещения. Объехать можно по нечетной стороне улицы.

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Автор: Корреспондент

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