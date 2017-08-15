Резервные запасы картофеля создадут в Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году картофелеводческие хозяйства зарезервируют часть собранного урожая. По поручению главы региона Ерлана Кошанова Управление сельского хозяйства заключает меморандумы с предприятиями. Цель — сдерживание цен на овощную продукцию.

В ходе рабочей поездки в Нуринский район аким области осмотрел овощехранилище ТОО «Шахтёрское». Ерлан Кошанов напомнил об ответственности сельхозтоваропроизводителей, которые получают поддержку от государства. Руководитель предприятия Георгий Прокоп заверил во встречных обязательствах.

— Некоторые предприятия полностью продают собранный урожай картофеля на сторону. Мы должны думать об интересах нашего региона, позаботиться о жителях области, — отметил Ерлан Кошанов.

В этом году картофелем в области было засажено 14 тыс. га. В регионе эти корнеплоды выращивают 38 сельхозпредприятий.

— Мы договорились с сельхозтоваропроизводителями о том, что они будут резервировать до 5 % собранного урожая. Затем на прилавки продукция пойдёт по фиксированной цене. Вариантов два — напрямую и через стабфонд. Сегодня меморандумы подписали 60 % хозяйств, и эта работа продолжается, — сообщил руководитель областного Управления сельского хозяйства Юржан Беккожин.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.