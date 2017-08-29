Республиканский турнир по футболу пройдет в Караганде

Республиканский турнир по футболу среди мальчиков, приуроченный ко Дню шахтера пройдет в Караганде.

26 августа в Караганде стартовал Республиканский турнир по футболу среди мальчиков 2008-09 годов, посвященный Дню шахтера.

В соревнованиях принимают участие 6 команд: «Шахтер-1» (Караганда), «Шахтер-2» (Караганда), «Жастар-1»(Караганда), «Жастар-2»(Караганда) , «Жастар» (Абай) и «Тобол» (Костанай).

Уже завтра, 30 августа в 11.00 состоится финальная игра турнира, где наши воспитанники нашего футбольного клуба сыграют со сверстниками из костанайского «Тобола».