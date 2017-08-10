Развивать транспортную инфраструктуру страны помогает завод Темиртау

Железобетонный завод Темиртау активно участвует в развитии транспортной инфраструктуры, передает 24.kz.

На темиртауском заводе выпускают 600 тысяч тонн железнодорожных шпал в год. Также здесь изготавливают бетонные элементы для автомобильного дорожного строительства.

В Казахстане 5 подобных предприятий. Благодаря высокому качеству продукции темиртауский завод задействован в дорожных стройках страны.

«Технология наша передовая. У нас есть свои ноу-хау, разработки, у нас очень хорошие лаборатории. Лаборатория качества железобетонных изделий. По всему Казахстану отправляем. Покупателей много, заказчики есть»,— поделился Даулет Жапаров, директор железобетонного завода Темиртау.

Программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» предусматривает и меры по поддержке предпринимателей. Все они направлены на повышение конкурентоспособности. Особое внимание уделяется и развитию новых бизнес-проектов.

«Это бесплатные бухгалтерские услуги, предоставление услуг по написанию бизнес-плана, сдача налоговой и статистической отчетности. Также консультации по вопросам ГЧП, юридические консультации»,— сказал Ернар Кульпеисов, директор региональной палаты предпринимателей.