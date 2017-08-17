Ракета — носитель «Протон-М» стартовала с «Байконура»

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником, передает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Сегодня, 17 августа в 04 часа 07 минут по времени Астаны с площадки 81 космодрома «Байконур» состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником Министерства обороны РФ. Пуск прошел в штатном режиме. Через несколько часов разгонный блок «Бриз-М» выведет космический аппарат на расчетную орбиту», — сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

«Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя. Привлечена дополнительная авиация для послепускового облета района падения ступени ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

Для мониторинга обстановки проводится спутниковая съемка территории до и после пуска с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники.

«Одновременно с этим используются беспилотные летательные аппараты типа «Орлан» для контроля обстановки и выявления возможных угрожающих факторов. В качестве районов падения отделяющихся частей ракеты-носителя использованы районы падения № 15 и 25, расположенные на территории Карагандинской области Республики Казахстан», — прокомментировали в министерстве.