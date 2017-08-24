Прозрачные стены появились в кабинетах для допросов в Караганде

В зданиях районных отделов полиции УВД Караганды появились прозрачные стены в кабинетах для допросов, передает МИА «Казинформ».

По словам генерала -майора полиции, начальника департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жаппаров, установка прозрачных стен и наличие видеокамер в кабинетах – это реализация пилотного проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан».

«Цель проекта – упростить и ускорить уголовный процесс, повысить защищенность граждан путем внедрения современных технологий», – сказал Мергенбай Жаппаров.

Так же была демонстрация работы проекта на примере Юго-Восточного отдела полиции УВД Караганды.

«Допрос – это неизбежно стрессовая ситуация. Поэтому для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, установлены прозрачные стены. А процесс допроса и все, что происходит в кабинете, теперь фиксируется видеокамерами. В рамках проекта кардинально изменили работу дежурного прокурора. Он постоянно находится в здании УВД, там же изучает уголовные дела и направляет их в суд», – сказал глава департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жаппаров.

Главный следователь ДВД Карагандинской области Нурлан Омаров показал прозрачные кабинеты и объяснил, что такое изменение в помещении полиции позволит следователям более качественно и эффективно проводить допросы. Также дежурный прокурор непосредственно в здании полиции оперативно осуществляет проверку законности доставления людей и проводит прием граждан.

«Присутствие дежурного прокурора позволило вдвое сократить количество жалоб в прокуратуру на действия полиции», – отметил генерал-майор Мергенбай Жаппаров.

Прозрачные стены в кабинетах допросов, видеокамеры и присутствие в здании прокурора будут введены в ближайшее время во всех подразделениях органов внутренних дел Карагандинской области.