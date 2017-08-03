Проблему озеленения Караганды обсудили в программе «Три Товарища»

Каждый четверг у программы «Три Товарища» — социальный. И в этот раз ведущие вместе с общественником Павлом Шумкиным обсудили проблему озеленения нашего города, передает novoetv.kz.

Каждому из нас понятно, что города озеленяют, прежде всего, для эстетической красоты и уюта. Но не следует забывать о том, что это только внешняя сторона озеленения. Кроме того, посадки разнообразных растений дают тень, защищают от ветра и пыли, приглушают городские шумы.

Наш гость успел даже рассказать краткую историю нашего города.

Караганда была создана искусственно, по указу советского правительства. Строительство нашего города входило в спец. пятилетку. Так как будущая шахтерская столица располагалась в зоне сухих степей, деревья специально акклиматизировали в архангельском дендрариуме. Сажали тополя и клены, потому что эти растения очень живучие. Как сказал Павел, их можно назвать «сорняками» среди остальных деревьев.

Высаживать эти деревья начали в 1930-1940 гг. Раньше была длинная полоса из тополей и кленов, которая тянулась вдоль трамвайной линии до Старого Города в Макудуке.

Но сегодня эти деревья начинают массово вырубать. По словам общественника, они могли бы украшать улицы нашего города еще 20-30 лет, но из-за того, что их вырубают не вовремя, они гибнут. Когда у деревьев происходит сокодвижения, их длину можно убирать на 20-30 см.

Да и рядом с остановками крону деревьев не стоит фигурно выстригать, считает Павел. Пышная крона дает тень в жаркий день, куда могут спрятаться люди, ождая общественный транспорт. А вот если ветки деревьев мешают в жилом районе — это уже другая ситуация. Тут нужно решать вопрос с ЖКХ и жителями дома — быть веткам или нет.

Если вы хотите сами озеленить свой двор или убрать сухое дерево, эти вопросы нужно согласовывать с акиматом и своими соседями.

В первом случае, чтобы высадить деревья так, как хочется вам, нужно чтобы не менее 2/3 части жителей этого дома или района — в зависимости от того, где вы хотите высаживать деревья — были с этим согласны. У нас нет такого закона, который бы позволял безбоязненно озеленять участки города, если это не ваша земля. На это нужно разрешение.

Павел считает, что одна из проблем нашего времени в том, что люди не умеют аргументированно договариваться. Например, в одном небольшом американском городе местная шахта хотела добывать что-то в горах. Шахтеры три года добивались того, чтобы 10 тысяч жителей этого города были согласны с добычей и учли пожелания всех. Мы, к сожалению, еще не вышли на тот уровень, когда каждая сторона может прислушиваться к требованиям и желаниями друг друга.

Тема озеленения родного города не оставила равнодушными и наших слушателей и зрителей. В перерыве в эфир позвонила постоянная слушательница Светлана, которая задала общественнику вопрос : «На улице Магнитогорской есть засохшее дерево, которое уже сильно наклонилось. И убирать его никто не хочет, а оно представляет опасность. Что делать в этом случае?»

Ответ был следующим:

«Нужно обращаться в акимат или в районное отделение акимата. У них это абсолютно распространенная проблема. Акимат не очень привязан к действительности, и он дает команду стричь или вырубать деревья, не понимая, что происходит в реальности. Сухостоя очень много стоит. На Лободы упало дерево три недели назад, в том году упало два дерева недалеко. Девревья, они 70-80 лет простоят — и они свое отжили, их нужно убирать. На этом надо настаивать, идти, торомошить».

Своими силами сухие деревья вырубать нельзя. Это опасное и непростое дело. Непрофессионал не знает, куда упадет дерево. Да и, опять же, это нужно согласовать это с соседями. Поэтому все же лучше обращаться в акимат.

Проблема озеленения Караганды касается каждого ее жителя. Невозможно пойти в магазин, не найдя зеленого кустика или большого дерева. Мы должны активно принимать участие в посадке деревьев, ведь это наш город и дворы, в которых мы живем.

А закончить хотелось бы словами общественника Павла Шумкина:

«Не надо комплексовать на этот счет, не надо ныть, не надо стонать. Надо город обихаживать, чтобы из него не уезжали. Чтобы он не был вокзалом. Надо, чтобы сюда тянулись люди.»

И мы с этим согласны!