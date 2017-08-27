Поздравляем с Днём Шахтера!

Сегодня шахтеры отмечают свой профессиональный праздник. История этого праздника началась во времена Советского Союза. Но и после распада СССР, День Шахтера по прежнему отмечается в последнее воскресенье августа.

Novoetv.kz поздравляет с профессиональным праздником всех шахтеров!

Шахтерам в этот день хочется еще раз пожелать яркого солнца над головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и успехов, благородной дружбы.

Желаем, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости.

Коллектив ТК «Новое Телевидение» выражает Вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Пусть сердца будут так же согреты теплом, как дома, в которых принесены свет, добро, уют.

Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!