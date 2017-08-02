Поздравляем с днем Воздушно-десантных войск!

Сегодня, 2 августа, свой праздник отмечают все те, кто служил в воздушно — десантных войсках!

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.

Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

ВДВ — это звучит гордо! Novoetv.kz от всего сердца поздравляет героев, чьё мужество позволило выбрать такую серьёзную и важную профессию, как защита Родины.

Пусть небо над вашей головой будет чистым, а приземление — успешным. Спасибо вам за ваш труд и службу, которую вы с гордостью несёте.

Желаем вам здоровья, крепких семей и как можно больше радостных моментов в жизни, а так же здоровья, выносливости и силы духа на все года.

Пусть каждый новый день будет начинаться с отличного настроения!