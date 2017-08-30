Санаторий Жосалы

Поздравляем с Днем Конституции Республики Казахстан!

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 574

30 августа — особая дата в жизни нашей страны.
Принятие в 1995 году Конституции сыграло большую роль в укреплении государственности Республики.

Novoetv.kz поздравляет с одним из главных праздников нашей страны – с Днем Конституции Республики Казахстан!

Конституция – основа стабильности и развития государства, гарант прав и свобод каждого казахстанца!

Будущее жителей нашего многонационального государства неразрывно связано с обеспечением полноты прав всех граждан, их равенства перед законом, сохранением гражданского мира и согласия.

Желаем вам мирного неба над головой, согласия и стабильности, пусть счастье и благополучие царят в каждой семье!

Крепкого вам здоровья,  добра и успехов!

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Автор: Корреспондент

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