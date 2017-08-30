Поздравляем с Днем Конституции Республики Казахстан!

30 августа — особая дата в жизни нашей страны.

Принятие в 1995 году Конституции сыграло большую роль в укреплении государственности Республики.

Novoetv.kz поздравляет с одним из главных праздников нашей страны – с Днем Конституции Республики Казахстан!

Конституция – основа стабильности и развития государства, гарант прав и свобод каждого казахстанца!

Будущее жителей нашего многонационального государства неразрывно связано с обеспечением полноты прав всех граждан, их равенства перед законом, сохранением гражданского мира и согласия.

Желаем вам мирного неба над головой, согласия и стабильности, пусть счастье и благополучие царят в каждой семье!

Крепкого вам здоровья, добра и успехов!