Пособия для инвалидов увеличат в Казахстане

В Казахстане пособия для инвалидов увеличатся на 16%, передает 24.kz.



Базовую пенсию, с 1 июля 2018 года будут начислять в зависимости от трудового стажа. Более чем у 2 млн пенсионеров она вырастет почти в два раза.

Сейчас базовая пенсия одинакова для всех. Она составляет 14 тысяч 466 тенге. О том, как модернизируют систему социальных услуг, рассказали на брифинге в СЦК.

С 1 января по-другому будет оказываться и адресная социальная помощь. Пособия для 460 тысяч человек с особыми потребностями вырастут на 16%.

Трудоспособные люди смогут получить за счет государства профессию, взять микрокредит или переселиться в другой регион, где они будут более востребованы.

«В стране на сегодняшний день у нас проживают 654 тыс. лиц с ограниченными возможностями. Сдается новый объект, даже в Астане, и он уже частично недоступен для лиц с ограниченными возможностями. Крайне важно, чтобы вы освещали такие случаи, чтобы компетентные органы занимались этими вопросами», — прокомментировала Светлана Жакупова, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.