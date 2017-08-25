Подрядчиков оштрафуют за затяжной ремонт в школах Караганды

В учебных заведениях не успели заменить окна и привести в порядок систему отопления.

В четырех школах Караганды подрядчики не успевают завершить ремонт в срок. За срыв графиков работ на фирмы наложат пеню.

Как сообщила заместитель акима Караганды Ирина Любарская, в отношении представителей подрядных организаций за отставание от графика и невыполнение условий соглашений будет выставляться пеня в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

«На всех объектах образования находятся представители технического и авторского надзора. Подрядные строительные организации завершают работы по таким видам как ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт отопительной системы. От графика отстают подрядчики в школах №25, 35, 91, 137», — сообщила Ирина Любарская.

Строители, работа которых будет подвергнута критике со стороны комиссии, рискуют попасть в черный список.

Также они станут ответчиками по искам акимата Караганды.

Ирина Любарская заверила, что все школы 1 сентября откроют двери для учащихся. Выяснение отношений в рамках договоров продолжится в кулуарах органов исполнительной власти.

По материалам Today.kz.