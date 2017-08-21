Санаторий Жосалы

План военного сотрудничества подписали Казахстан и Узбекистан

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 9

В эти выходные в Ташкенте между Казахстаном и Узбекистаном подписан план военного сотрудничества.

По сообщению агентств «Интерфакс» и ИТАР-ТАСС , план включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной, боевой подготовки войск и в области военного образования.

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова межгосударственное сотрудничество между двумя крупными странами в Центральной Азии активизировалось.

Столицы Казахстана и Узбекистана подписали ряд двусторонних соглашений, направленных на расширение пограничных пунктов пропуска, а также согласование плана по демаркации границы.

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Автор: Корреспондент

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