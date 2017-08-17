Отец с ножом напал на 5-летнюю дочь в Караганде: Мать рассказала подробности

Мать пострадавшей от ножевых ранений пятилетней девочки рассказала подробности случившегося.

Совсем недавно Караганду потрясла новость об отчиме, который якобы напал с ножом на пятилетнюю падчерицу. Сообщалось, что девочка получила несколько ранений и доставлена в больницу.

Корреспонденту одного из интернет порталов удалось побеседовать с мамой пострадавшей малышки, которая рассказала подробности случившегося. По словам мамы девочки, с момента происшествия прошло уже чуть больше десяти дней. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и находится вне больницы. Семья девочки на самом деле живет не в Караганде, а в России. Мужчина, которого подозревают в нанесении ножевых ранений, является не отчимом, а родным отцом ребенка. В шахтерскую столицу девочка приехала вместе с ним погостить к родственникам.

«Они с мужем гостили тут, а я находилась дома в России. Они каждый год приезжают сюда в гости. Как только я узнала о случившемся, то тут же приехала сюда. Это ее родной отец, не отчим, как писали в СМИ. Мы в браке, не разведены. Муж сейчас находится в следственном изоляторе, не в больнице. Мне не дали его увидеть, мы не разговаривали. Меня к нему не пускают. Поэтому я даже не знаю, что и как. Он ее больше растил, больше занимался с ней, чем я. Я постоянно на работе, а он сидел с ней дома. Никогда за ним жестокости не наблюдала. Да и дочь все время по-разному рассказывает. Она говорит то одно, то другое. Да и я пытаюсь ее пока не допрашивать, много не спрашивать. С ней работает психолог», — сообщила мама девочки.

В полиции женщине сообщили, что муж признался в нанесении ножевых ранений дочери. Однако супруга пока не может в это поверить и хоть как-то объяснить его поступок.

Ранее сообщалось, что отчим нанес ножевые ранения пятилетней девочке в Караганде и пытался покончить с собой. Ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу. Отца тоже госпитализировали. По данному факту было начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство» УК РК. Мужчина находится под стражей.

По материалам Tengrinews.kz