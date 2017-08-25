Ольга Рыпакова заняла первое место на соревнованиях в Цюрихе

Казахстанца Ольга Рыпакова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, передают Vesti.kz.

Олимпийская чемпионка показала лучший результат в четвертой попытке, прыгнув на 14,55 метра. Второе место заняла Юлимар Рохаз их Венесуэлы с результатом 14,52 метра. Третьей стала представительница Колумбии Катерине Ибаргуэн — 14,48.

Напомним, что Рыпакова выиграла «бронзу» на чемпионате мира по легкой атлетике, который в середине августа проходил в Лондоне. Казахстанка показала лучший личный результат сезона, прыгнув на 14,77 метра.