Один день съемок фильма «За стеной» (Фото и видео)

Команда novoetv.kz побывала на съемках фантастического фильма карагандинского режиссера «За стеной», а кто-то даже принял участие в нем… Обо всем по порядку.

Ведущие ТК «Новое телевидение» и «ТЕКСРадио» Ева Малахова и Рустам Басманов сыграли журналиста и оператора. В городе что-то происходит, и они должны выяснить, что — такая была у них актерская задача.

Но они — не единственные, кто были в кадре в тот день. По сценарию, к зданию подъезжал генерал с охраной. Журналисты — массовка, остались на улице, а вот Ева Малахова пробивается внутрь.

Именно с этого кадра начинается сцена с участием наших ведущих.

У фильма «За стеной» нулевой бюджет, поэтому все снимается одной камерой и одним оператором Иваном. Как сказал режиссер Арман Алимжанов, они опираются на мировую практику и все сцены снимают с разных ракурсов. Положения камеры для каждой сцены расписаны заранее. Арман сказал, что все они учатся, да и сам он выступает не только в роли режиссера, но и в роли учителя — рассказывает, советует и обучает. У Ивана есть опыт в съемке мероприятий, а вот в роли кинооператора он впервые.

Кино — дело серьезное: даже въезд машины с генералом снимался несколько раз, с разных ракурсов. Несмотря на то, что это был жаркий летний день, ни один актер не жаловался, что ему душно или что кто-то устал.

Сцена с журналистами делилась на две части: одна- на улице, а вторую уже снимали в помещении.

Несмотря на то, что фильм серьезный, на съемочной площадке было много улыбок и смеха.

Фильм «За стеной» смело можно назвать общим делом, потому что актеры помогают друг другу, подсказывают, как правильно сказать реплику или какая интонация будет уместна в этой сцене.

Сцена, которая длится пару минут, снималась больше часа. Актеры играли свои роли по несколько раз, пока оператор менял ракурсы, а режиссер вновь и вновь говорил «Мотор!».

Все актеры после каждого дня съемок получают море положительных эмоций, которыми делятся со всеми окружающими.

А напоследок мы сделали общее фото.

Ну, а нам остается ждать главную кинопремьеру Караганды этой осени — фильм «За стеной».

Как шла подготовка к фильму, можно прочитать здесь.