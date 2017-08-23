Обучающий тренинг по медиации для лидеров КСК пройдет в Караганде

Обучающий тренинг по медиации для лидеров КСК и непрофессиональных медиаторов пройдет по заказу Акимата Караганды.

Тренинг будет проходить в рамках реализации государственного социального заказа по профилактике конфликтов, осуществляемого ЧУ «ЦРК — Диалог».

По замыслу организаторов, итогом станет системное сотрудничество в сфере развития медиации и открытие служб посредничества на базе КСК Караганды.

Семинар пройдет 25 августа с 14.00 – 18.00, по адресу: бульвар Мира 25 (Гимназия №3),

Для получения дополнительной информации обращаться в ЧУ «ЦРК — Диалог», 8 (7212) 4131 34, , 8 778 434 49 27 (Савицкий Иван)

Медиация (от лат. mediare — посредничать) — форма внесудебного разрешения споров в помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны — медиатора (посредника).

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. Во время это процедуры, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.