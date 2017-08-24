Новый скандал в МОН. Обладателей знака «Алтын белгi» лишили полученных грантов

Родители обладателей знака «Алтын белгi» спешно ищут деньги на обучение детей в национальном медицинском университете им. Асфендиярова в Алматы. Их оставили без грантов.

Абитуриентам сообщили: их сертификаты на бесплатное образование аннулировало Министерство образования. Причин этого решения никто не знает. При этом осталось всего два дня, чтобы сдать документы в вуз, передает КТК.

Свидетельства обладатели «Алтын белгi» получили утром. А уже через несколько часов их ошарашили: гранты аннулированы, и теперь это просто лишь бумажки. По словам родителей абитуриентов, около двухсот человек лишились права на бесплатное образование.

Одна из них Асем Ермуратова. Девушка нервно мнет в руках голубые листки. В одном указано количество набранных ею баллов на ЕНТ. Другой подтверждает получение гранта по специальности «Общая медицина». Теперь этот документ ничего не значит.

«Я выпускница Назарбаев школы. И я набрала 122 балла. У меня «Алтын белги». Мне пришло свидетельство, что я поступила по первому списку в Асфендиярова, но теперь вечером они говорят, что отзывают все эти гранты. И это вообще возмутительно», — говорит абитуриентка.

Алина Усербаева набрала 114 баллов. И была уверена, что у нее уж точно проблем с получением гранта не будет. Причем выяснилось, что многие, набравшие едва ли не в два раза меньше, получат желанный сертификат. А родители Алины уже занялись перераспределением семейного бюджета. Год обучения в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова стоит больше 800 тысяч тенге в год.

«Я не пойму, как так случилось вообще. Я столько училась, я столько набрала. Я алтынбельгистка, я сейчас в таком состоянии. Я даже не знаю. Я очень разочаровалась, конечно. И ни туда, ни здесь. Я хотела плакать», — рассказывает Алина Усербаева.

В вузе подтвердили: отозваны 220 грантов. Из них больше 70 приходится на старейший медицинский вуз страны. Приказ пришел из министерства образования. Причины названы не были.

«Сертификаты мы официально получили. Опять же, когда мы уже должны были и начали раздавать, опять официально поступил документ – притормозить, вернуть обратно», — отметил проректор Казахского национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова Казбек Тулебаев.

В самом министерстве заверили: все, кто получил гранты, обязательно будут учиться в вузе и приказ отозвать сертификаты на бесплатное образование никто в ведомстве не давал.

Напомним, это уже не первый скандал, касающийся распределения бюджетных мест. Две недели назад родители абитуриентов в Астане едва не взяли штурмом Министерство образования. Они требовали пересмотреть список получивших гранты.