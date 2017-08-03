Новый авиарейс появился в Карагандинской области

Открылся новый регулярный рейс Астана — Жезказган, передает пресс-служба компании QAZAQ AIR.

«Начиная с 19 августа 2017 года, каждую субботу жители и гости Астаны смогут совершить путешествие в «медную столицу» Казахстана на комфортабельном лайнере Bombardier Q400 NextGen. Стоимость перелета по направлению Астана — Жезказган продолжительностью 55 минут начинается от 13 366 тенге, включая сборы. Билеты из Жезказгана в столицу будут стоить от 13 662 тенге с учетом всех сборов», — говорится в распространенном сообщении.

Путешественникам из Жезказгана будет предложена удобная стыковка на рейсы в Алматы, стоимость такого перелета начинается от 20 878 тенге. Перелет из южной столицы в Жезказган со стыковкой в Астане будет стоить от 20 207 тенге, включая сборы.

«Мы уверены, что новое направление придется кстати, как столичным жителям, которые могут посетить крупный промышленный город Казахстана, так и жезказганцам, которые благодаря этому рейсу могут путешествовать в Астану и Алматы», — отметил коммерческий директор QAZAQ AIR Адель Даулетбек.