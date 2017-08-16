Новые участки дороги перекроют на трассе Астана-Темиртау

В ближайшее время будут перекрыты новые участки трассы Астана–Темиртау, передает Today.kz.

На трассе Астана–Темиртау из-за ремонта дороги в ближайшее время будет перекрыто еще несколько участков протяженностью 25 километров.

Подрядчики за свой счет будут устранять замечания, выявленные во время эксплуатации дороги.

Предусмотрены ремонтные работы на участках с 1320-го по 1330 километр (левая сторона), с 1330-го по 1341 километр (правая сторона), а также участок с 1349-го по 1353 километр (левая сторона).

«Эти работы являются устранением замечаний, которые выявляются в ходе эксплуатации автодороги и в гарантийный период проводятся полностью за счет подрядной организации», — сообщили в «ҚазАвтоЖол».

По прежнему остается перекрытым участок между поселками Батпак и Баймырза в связи с нанесением дорожной разметки и работами на бетонном покрытии. Перекрыто движение со стороны Астаны на протяжении 14,6 километра. Открыть дорогу планируют к 1 сентября 2017 года.

Также движение частично перекрыто на участке с 1331-го по 1341 километр. Как отметили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», это связано с подготовкой дороги к зимним условиям. Движение планируется запустить до 18 августа.

Введение платного проезда на трассе Астана–Темиртау запланировано на конец 2017 года.

После проведения реконструкции пропускная способность участка будет увеличена с шести тысяч до 28 тысяч автомобилей в сутки. Вдоль автодороги будут функционировать два объекта придорожного сервиса с пунктом обогрева в поселке Аршалы и Ошаганды.