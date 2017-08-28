Нового акима выбрали в поселке Карагандинской области

В карагандинском поселке Шахан выбрали нового акима, передает МИА «Казинформ».

Новым сельским главой избран Галым Умирбеков, работавший до назначения директором центра занятости Шахтинска.

«В выборах участвовали депутаты Шахтинского городского маслихата. Большинством голосов акимом избран 36-летний Галым Алдыбаевич Умирбеков», — сообщила пресс-секретарь аппарата акима Шахтинска.

Теперь уже бывший аким Шахана Мурат Жакупов хотел продолжить занимать этот пост. Он выдвинул свою кандидатуру. Если бы депутаты проголосовали за него и продлили его полномочия, ему все равно в ближайшее время пришлось бы освободить кресло акима, поскольку после вступления приговора в законную силу ему будет запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

На должность акима села претендовал его заместитель Акетай Нажмиден, который тоже в списке осужденных по делу о взрыве отопительного котла. Ему тоже будет запрещено занимать руководящие должности после вступления приговора в законную силу.

Шахан — поселок городского типа в Карагандинской области, в подчинении у Шахтинского акимата. Население — 8 тысяч 31 человек. Площадь села — 28 квадратных километров.

Судья Шахтинского городского суда Магауя Балапанов 23 августа приговорил акима поселка Шахан Мурата Жакупова, его заместителя Акетая Нажмиден, главного специалиста по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Марии Жумабековой, исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Алмаса Омарханова и главного специалиста жилищного сектора отдела ЖКХ Нуржана Маханбетова к условным срокам наказания. Каждому из них назначено по 2 года 6 месяцев условно. Они признаны виновными по части 2 статьи 371 УК «халатность».