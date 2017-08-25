На одной из улиц Караганды запустят одностороннее движение

Запуск одностороннего движения будет на автодороге по улице Олимпийская.

С 25 августа вокруг сквера по улице Олимпийская начнутся работы по установке знаков дорожного регулирования, а именно запуск одностороннего движения автодорог по этому адресу.