На одной из улиц Караганды запустят одностороннее движение

Запуск одностороннего движения будет на автодороге по улице Олимпийская.
С 25 августа вокруг сквера по улице Олимпийская начнутся работы по установке знаков дорожного регулирования, а именно запуск одностороннего движения автодорог по этому адресу.
Запуск одностороннего движения будет на автодороге по улице Олимпийская.
С 25 августа вокруг сквера по улице Олимпийская начнутся работы по установке знаков дорожного регулирования, а именно запуск одностороннего движения автодорог по этому адресу.
Тегиглавное дорога караганда одностороннее движение Сквер по улице Олимпийская улица
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