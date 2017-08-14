На трассе Астана — Караганда временно ограничат движение

Из-за ограничения движения на участке трассы Астана-Караганда сделают временную схему движения, передает Zakon.kz.

«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна по трассе Астана-Караганда под путепроводом (в районе строительного рынка «Нур»), в период с 08.00 часов 15 августа по 20.00 часов 21 августа текущего года движение транспортных средств будет осуществляться по временной схеме. Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуаций на дорогах столицы», — сообщили в ДВД.

Кроме этого, из-за проведения работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. № 191 (старая Шортандинская трасса), на участке от шоссе Алаш до шоссе Ондирис с 08.00 часов 14 августа до 06.00 часов 19 августа текущего года движение транспортных средств будет ограничено полностью.