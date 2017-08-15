На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» обрушилась труба

Данный инцидент не привел к остановке производства.

В стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло частичное разрушение трубопровода сжатого воздуха.

Как сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау», ЧП случилось утром 14 августа.

«Частичное разрушение не представляет опасности ни для окружающей среды, ни для людей. Данный инцидент не привел к остановке производства», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе добавили, что пострадавших при ЧП нет. Причины происшествия расследуются специальной комиссией.