На границе Казахстана и Кыргызстана хотят собрать всеобщий курултай

Всеобщий сбор тюрков планирует провести на границе Казахстана и Кыргызстана Международный организационный комитет по созыву Большого тюркского курултая, передает Today.kz.

Об этом на пресс-конференции сообщил представитель комитета Ибрагим Халил Балайогуллары.

«Все уже, наверное, привыкли к слову «курултай». Курултай имеет гораздо более глубокие значение и цель — принимать решения по животрепещущим вопросам, которые касаются всех нас. Для решения этих вопросов как раз-таки и стоит собрать курултай тех масштабов, который когда-то созвал Чингисхан. Это вопрос выживаемости», — заявил спикер.

Курултай планируют провести через год на границе между Казахстаном и Кыргызстаном в районе Хан-Тенгри.

Время проведения мероприятия пока точно не определено, однако специалисты называют примерную дату.

«Где-то 8 августа 2018 года планируем провести курултай на территории Казахстана и Кыргызстана», — сообщил Ибрагим Халил Балайогуллары.

Возможно, количество участников курултая может достичь 10 тысяч человек.

Важный вопросов, который планируют поднять во время курултая — создание единого тюркского алфавита. По мнению специалистов, введение универсального языка позволит тюркам понимать друг друга уже через 20 лет.