МОН РК опубликовал новый список государственных грантов

Дополнительные гранты на обучение в казахстанских вузах утвердило Минобразования.

Министерство образования и науки пересмотрело список обладателей грантов в 2017 году, сообщает газета «Егемен Қазақстан».

В список обладателей грантов по решению комиссии внесли изменения. Подчёркивается, что список, опубликованный 10 августа, также действителен. Изменения произошли в связи с дополнительными грантами.

Новый список можно скачать здесь.

11 августа выпускники школ и их родные штурмовали здание Минобразования. Родители абитуриентов были возмущены тем, что гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi» – последние получают их независимо от набранных баллов. А те, кто набрал по 120 баллов и выше, остались за бортом.

На следующий день, 12 августа, с возмущёнными абитуриентами и их родителями встретился министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Он пообещал рассмотреть жалобу каждого абитуриента, недовольного итогами распределения грантов в индивидуальном порядке.

Кроме того, в МОН РК сообщили, что у обладателей знака «Алтын белгі» преимуществ больше не будет.