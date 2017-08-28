В Караганде прошел fashion-показ «Follow the fabrika» (Фото)

В последнее воскресенье августа в Караганде прошел первый отборочный показ среди дизайнеров-модельеров «Follow the fabrika», передает novoetv.kz.

Модный конкурс «theFabrika» — это молодое, однако уже нашумевшее событие в мире Fashion от сооснователя международного ежемесячного социального проекта Fashion Future — Марии Резниковой.

Караганду для проведения fashion- проекта «Follow the fabrika» выбрали не случайно. Принято считать, что наш город в первую очередь, индустриальный, но дизайнеры города и ближнего зарубежья в день шахтёра доказывали обратное.

Дизайнер из Узбекистана Валерия представила на суд жюри бренд «HAYRA».

Модельеры смогут очаровать председателей жюри своими работами, получить грандиозный опыт, множество необходимых контактов для дальнейшей работы и развития собственного бренда, а главное — побороться за финальный приз. «theFabrika»– единственный проект в России, который в действительности масштабирует бизнес! Участие в проекте платное – 1000 евро. Несмотря на то, что проект позиционируется как социальный, было принято решение поставить минимальную оплату за участие, так как только таким образом можно оценить всю серьезность в принятии решения дизайнером об интеграции в проект.

Со своей стороны организаторы также настроены более, чем серьезно: каждый участник шоу получает заветный приз от жюри и партнеров события. В составе жюри присутствуют именитые персоны, «social opinion» из разнообразных сфер деятельности, главные редакторы глянцевых изданий о моде, руководители крупных компаний, популярные стилисты и визажисты.

«Мы решили показать, что мода бывает разной и самое главное, что проект Follow the fabrika- это очень креативный проект, который открывает новые грани»,- сказала Ирина Нечаева, организатор проекта в Карагандинской области.

Так, в Караганде главным призом для победителя стало бесплатное участие во втором туре показа «theFabrika» в Москве, выставка-продажа моделей дизайнера в крупном бутике Астаны. Кроме того, предусмотрены бесплатные съемки лукбука для всех дизайнеров-участников показа! Главным гостем и судьей дефиле в Караганде стал Стас Мельников — представитель проекта в Азии из города Москва.

«Что такое проект «Follow the fabrika»? Это бизнес акселератор для модельеров, в первую очередь. Его главная цель — помочь модельерам и дизайнерам пробиться на рынок»,- сказал Стас.

В рамках грандиозного расширения малого бизнеса начинающих дизайнеров являются бонусы, которые получают участники московского тура: от поездки в Китай на фабрику дизайнера до бесплатного позиционирования в рамках Недели Моды в Москве.

Атмосфера рабочего пространства, на базе которого выстраивался показ, на первый взгляд кажется непривычной: локация — один из блоков действующего завода, с механизамами, мешками строительных смесей и трубами вместо сидений… Однако, когда показ начался, все заиграло в тон мероприятия: на трубах оказалось очень удобно сидеть, созерцая дефиле со всех сторон, а большое пространство позволило зрителям не тесниться, а свободно занять понравившееся место не только сидя.

Всего на показе было представлено 8 дизайнеров.

Ирина Нейбрат (бренд «Neibart”) из Атырау представила женскую и детскую одежду «family look». Это не только модная тенденция, но и очень милое зрелище, а для мамочек, присутствовавших на показе (таких было немало), модная заметка.

«Я привезла коллекцию «мама-дочка». Когда я вижу малышек, как я их называю «маленьких принцесс», они меня воодушевляют. Я сначала собираю образ для них, а потом уже от них делаю образ для мамы. Дочка всегда хочет быть похожей на маму, поэтому если у мамы есть красивое платье, у дочки должно быть такое же красивое платье», — сказала Ирина про свою коллекцию.

Сестры Анеля Мейербекова и Ляззат Сагнаева (бренд «Hunnu») из Астаны продемонстрировали коллекцию стильной и удобной одежды и аксессуаров с национальными мотивами. Перья и стразы в украшении одной из моделей напомнили зрителям об особой красоте восточного направления.

Коллаборация астанинских дизайнеров под брендом JEMKO (Джамиля Умбетова, Ляйля Джанасова, Нурлы Кудабаева и Арайлым Нормуханова из г. Семей) представили необычные платья из льна, шелка и шерсти. Винтажные модели, объемные шерстяные детали придают образу тепла и напоминают о том, что осень — пора золотая, уютная и яркая.

Дизайнер Фатима с брендом Florish из Караганды представила на суд публики коллекцию с особенным характером – сдержанной сексуальности, роскоши и при этом комфорта.

«Я представляю новую коллекцию, сшитую специально для такого конкурса. Меня вдохновляет геометрия, я очень люблю геометрические формы. И когда мне предложили участвовать, мне не составило труда что-то сотворить, потому что у меня в голове много идей», — сказала дизайнер. Её модели предназначены для ярких девушек.

Вне конкурса прошли показы карагандинских дизайнеров Ирины Нечаевой (IRRA Design), Лаборатории Моды «AnnaBell» и коллекция «RICH Woman» от Модного Дома «ANNABell».

Коллекция «White inspiration» Ирины Нечаевой — это действительно вдохновение, свет, чистота, романтичный спорт и сексуальность, сдержанная и аристократическая.

Показы «AnnaBell» были не классически строгими, современными, с четкими линиями и кроем. Черный, серый, красный — это классика, актуальная всегда!

Настоящий фурор произвели на зрителей модели бренда HAYRA (Узбекистан, Ташкент). Это — свобода творчества, самовыражения и дань андеграунду. Музыка, освещение, макияж и прически моделей сыграли свою роль. Стоит отметить, что только в коллекции дизайнера Валерии HAYRA были представлены как женские, так и мужские модели одежды. Виктория стала победителем первого отборочного показа среди дизайнеров-модельеров «theFabrika» в Караганде. Браво!

«Моя одежда вся строится на концепции. Я смешиваю такие характеристики людей, как гламур, интеллигенция вперемешку с пыльной улицей. В начале выходят модели, которые одеты более элитно — белый верх и черный низ, классика покроя. Дальше модели переходят в бунтарский стиль. И последние модели — это бунт», — сказала Валерия про свою коллекцию.

От бренда HAYRA в показе участвовало 17 моделей. Главная цель, которую преследовала Валерия, чтобы одежду могли носить в повседневной жизни.

Закончить хочется веским мужским словом главы компании, в здании которого проходил показ:

«Когда грубая сила и женское начало — это инь и янь. Когда эти два начала соединяются, происходит гармония, магия. Я думаю, этим мероприятием мы хотим показать гармонию», — сказал Владько Сергей.

На вечернем показе он действительно был в центре внимания, в гармонии с пространством и окружением красоты.