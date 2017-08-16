МИД Казахстана прокомментировал ситуацию с передачей озера Сладкое

МИД Казахстана прокомментировал демаркацию озера Сладкое, которое находится на границе с Россией, передает Tengrinews.

Вчера во многих СМИ Казахстана и России появилась новость о том, что Россия «подарила» Казахстану озеро Сладкое. Но по словам руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, подобное заявление некорректное

«Во-первых, говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было», – заявил Ануар Жайнаков.

На сайте посольства Казахстана в России пояснили ситуацию с разделением границ. По данным ведомства, на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70 : 30 в пользу Казахстана. Площадь поверхности озера составляет около 45 гектаров.

«В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам», – написано на сайте посольства Казахстана.